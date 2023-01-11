Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за призывы к нарушению территориальной целостности РФ

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Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал российского музыканта Мирона Федорова*, известного как рэпер Oxxxymiron* (признан иноагентом) за призывы к сепаратизму. Об этом заявили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, в ходе которой на верифицированной странице исполнителя в социальный сетях был размещен клип на песню, в словах которой содержится призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Сообщается, что решение суда еще не вступило в законную силу.

В конце прошлого года суд уже назначал штраф рэперу Oxxxymiron* в 45 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. Свидетельства этого правонарушения были найдены в одном из роликов, размещенных на странице рэпера в социальных сетях.

* Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) - признан в Российской Федерации иностранным агентом