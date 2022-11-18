Музыканта Noize MC* внесли в реестр физлиц-иноагентов

В список также попали журналистка Ирина Шихман* и сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин* ***.

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Минюст России внес журналистку Ирину Шихман* и музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC) в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Информация об этом опубликована в пятницу, 18 ноября, на сайте ведомства.

Помимо этого, в список внесли сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина* ***, ранее попавшего в перечень террористов и экстремистов. В реестр также попали политик Вячеслав Мальцев*, блогеры Михаил Светлов* и Руслан Карпук*, активистка Олимпиада Усанова*. Обоснованием для всех указано «Осуществление политической деятельности», в графе об иностранных источниках называется Украина.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесены главный редактор «Татарской газеты» Ирек Биккинин**, бывший шеф-редактор издания Znak.com, главный редактор Republic**** и екатеринбургского портала It’s My City Иван Козелев**.

Ранее МВД РФ объявило Дмитрия Колезева** в федеральный розыск.

*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов

**СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов

*** Заякин Андрей Викторович - включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

**** Издатель Republic «Москоу диджитал медиа» включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.