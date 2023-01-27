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Белый дом: США не станут вмешиваться в диалог Турции, Швеции и Финляндии по НАТО

Семен Лавров
20:10 27.01.2023
В Белом доме также заявили, что с уважением относятся к обсуждению, которое ведут суверенные государства.
Белый дом: США не станут вмешиваться в диалог Турции, Швеции и Финляндии по НАТО
© Фото: Stefan Puchner, dpa, Globallookpress
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Вашингтон не будет вмешиваться в трехсторонние переговоры между Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не вмешиваемся в эти дискуссии, которые происходят между Турцией, Швецией и Финляндией, мы проявляем уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны», - сказал он

Он также призвал Анкару продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО настолько скоро, насколько это возможно.

Ранее глава шведского правительства Ульф Крисстерсон выразил желание вернуться к трехстороннему диалогу по данному вопросу. Он также призвал Турцию к спокойствию.

Напомним, что ухудшение взаимоотношений между Анкарой и Стокгольмом вызвано антиисламской акцией датского радикала в столице Королевства. На прошлой неделе лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран напротив турецкого посольства в Швеции. А в эту пятницу, 27 января то же самое случилось в Копенгагене перед зданием российского консульства. По мнению посольства РФ в Дании, сожжение Корана является «грубой и невежественной провокацией».

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