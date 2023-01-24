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Премьер Швеции заявил, что хочет возобновить переговоры с Турцией о вступлении в НАТО

Семен Лавров
22:15 24.01.2023
Он напомнил о трехстороннем соглашении между Стокгольмом, Анкарой и Хельсинки, а также призвал к спокойствию.
Премьер Швеции заявил, что хочет возобновить переговоры с Турцией о вступлении в НАТО
© Фото: Simon HastegÂRd, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Премьер-министр Швеции Ульф Крисстерсон хочет вернуться к рабочему диалогу с Турцией для обсуждения членства его страны в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я желаю снова вернуться к рабочему диалогу... Я хочу призвать к спокойствию в этом процессе. Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение. Все идет хорошо. Но понятно, что нам не все нравится одинаково», - сказал шведский премьер.

Крисстерсон также считает, что Эрдоган не «закрыл дверь» в НАТО перед Швецией.

Ухудшение взаимоотношений между двумя странами вызвано антиисламской акцией, которая прошла в Стокгольме в конце прошлой недели, когда лидер датской радикальной партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран напротив турецкого посольства. В ответ на это Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция не получит от него поддержки по вступлению в НАТО. После этого в сети появилась информация что Анкара заблокировала трехсторонний механизм с участием Королевства и Финляндии.

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