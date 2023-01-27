МИД РФ предписал латвийскому послу покинуть РФ в течение двух недель

В ведомстве не приняли объяснение снижения уровня российско-латвийских дипотношений «солидарностью» с другими прибалтийскими республиками.

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Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш должен покинуть Россию в течение двух недель. Данное решение было принято министерством иностранных дел РФ.

«Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», - говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.

Сегодня в здание на Смоленской площади была вызвана временная поверенная в делах Латвии. Там ей выразили решительный протест в связи с решением латвийского руководства о понижении уровня дипломатических отношений между странами.

Объяснение этого «солидарностью» с другими прибалтийскими странам было не принято российским МИД.

«"Солидарность" между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», - считают в ведомстве.

Ранее Эстония потребовала от России сократить количество своих дипломатов в стране. В ответ на это МИД РФ приняло решение снизить дипотношения с Таллином до временного поверенного в делах. Позднее, объяснив это «солидарностью», аналогичные меры предприняли в Латвии.