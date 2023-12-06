Востоковед Супонина заявила, что визит Путина в ОАЭ говорит об отсутствии изоляции России

Востоковед напомнила, что предыдущий официальный визит Путина три года назад вызвал в Эмиратах и Саудовской Аравии фурор.

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Несмотря на то что с последнего визита Владимира Путина в ОАЭ многое изменилось, Россию в регионе очень ждут и любят. Об этом «Звезде» рассказала востоковед и политолог Елена Супонина.

«Нынешний визит - рабочий. Предыдущий официальный визит три года назад вообще вызвал фурор в Эмиратах и Саудовской Аравии. Главу Российского государства встречали горячо. Сейчас с тех пор многое изменилось, но в регионе воспринимают Россию все так же тепло, сотрудничают с нами», - объяснила востоковед.

По словам Супониной, об этом говорят результаты недавнего заседания ОПЕК+ - цены на нефть поддерживаются на приемлемом уровне благодаря сокращениям на добычу, основная тяжесть которых ложится в том числе на Саудовскую Аравию.

«Россию сейчас в этом регионе ждут, любят и проводят параллели с другими государствами, обращая внимание на то, что американцы многим надоели, совершают много ошибок. На этом фоне Россия выглядит тем более достойно», - добавила политолог.

Она отметила, что в последнее время поездки Владимира Путина за рубеж увеличились и «одно это говорит уже о том, что ни о какой международной изоляции России речь не идет».

«Сейчас Путин выбрал две страны Персидского залива - Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, приглашение было, по моим данным, уже давно. Почему сейчас? Потому что речь идет о странах, которые с января 2024 года вступят в БРИКС. А Россия в этой организации с января 2024 года будет председательствовать. С этим связана и встреча в ближайшее время в Москве с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Еще один важный момент - это не допустить разгорания большой войны в регионе Персидского залива», - отметила Супонина.

Супонина указала, что палестино-израильский конфликт продолжается и в любой момент он может перерасти в нечто большее.

«Все эти страны, с руководителями которых Путин сейчас проводит переговоры, не заинтересованы в разрастании конфликта - хотят, чтобы все это прекратилось. В идеале, конечно, хорошо бы, чтобы они скоординировали свои усилия. Тем более что Китай способствовал сближению между Ираном и Саудовской Аравией в этом году. Россия также намерена внести свой вклад в поддержание этого примирения, чтобы обеспечить хоть какую-то стабильность в зоне Персидского залива», - заключила востоковед.

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл с визитом в ОАЭ. Когда лидер РФ приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, небо над Абу-Даби истребители раскрасили в цвета российского триколора. Затем Путин направится в Саудовскую Аравию.