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Политолог Светов охарактеризовал роль Польши как надсмотрщика США в Европе

Андрей Аркадьев
17:14 27.01.2023
Польша увеличила свой оборонный бюджет, активно перевооружается, а также выполняет «поручения США», заметил Юрий Светов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Jan Woitas, dpa, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки через Польшу решают в Европе вопросы, связанные с ситуацией на Украине, считает политолог и журналист Юрий Светов.

«Польша сейчас выполняет роль наместника США в Европе, даже надсмотрщика. Есть проблемы, которые связаны с Украиной, и самим американцам не очень удобно решать по разного рода политическим соображениям. Поручения на этот счет даются Польше. И Польша, как безбашенная структура, давит и проламывает», - рассказал он «Звезде».

Светов также прокомментировал решение Варшавы направить Киеву танки Leopard германского производства. Он напомнил, что Польша была готова передать боевые машины Украине без одобрения Германии, если Берлин не согласится на их реэкспорт. По мнению политолога, Польша убеждена, что ей все позволено, поэтому продавливает вопрос репарациями от ФРГ. Он добавил, что Польша сейчас активно перевооружается, увеличила свой оборонный бюджет, размер армии, покупает бронетанковую технику, самолеты, и получила недавно ЗРК Patriot.

«Вторая по силе армия в НАТО - это Турция. Учитывая конфликтную ситуацию с Турцией, что в Турции зазвучали голоса о выходе из НАТО. Вещь невероятная, но тем не менее говорят. Американцы видимо решили, ну зачем им нужна капризная Турция, когда есть послушная Польша», - добавил Светов.

Сегодня премьер-министр Польши  Матеуш Моравецкий заявил, что страна передаст Украине 60 танков, в число которых входят не только 14 немецких Leopard, но и 30 танков PT-91, а также другие модернизированные машины.

Накануне в правительстве ФРГ заявили, что отправят Украине 14 танков Leopard. В ближайшее время начнется обучение украинцев в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы. Кроме того, Германия разрешит реэкспорт немецких танков. К поставкам Leopard планируют присоединиться несколько стран. Норвегия пообещала отправить свои танки, не уточнив количество, Польша передаст роту танков (до 14 боевых машин). На вооружении Испании 347 немецких танков, сколько из них страна готова предоставить Украине, в Мадриде не сообщили. Нидерланды могут отправить танки, взятые в лизинг у Германии. Финляндия также заявила о готовности присоединиться к «танковой коалиции». В свою очередь, США передадут Украине 31 танк Abrams. Британия ранее заявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2.

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