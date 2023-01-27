Премьер Польши пообещал передать Украине 60 танков помимо Leopard

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Польша готова отправить на Украину 60 танков, включая РТ-91 Twardy, в дополнение к 14 машинам Leopard 2. Об этом в интервью CTV News заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Прямо сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, 30 из которых - PT-91. Вдобавок к 14 танкам Leopard 2», - сказал он.

Моравецкий добавил, что Польша отправила Украине уже 250 единиц бронетехники и старается «подавать пример» союзникам.

США в среду согласились передать Киеву 31 танк Abrams, в тот же день Германия решила отправить на Украину 14 танков Leopard 2. В ФРГ также разрешили реэкспорт этих танков другими странами. В результате Украина может получить более сотни единиц бронетехники от разных стран Запада. При этом поставки американских танков могут растянуться на период до года, так как в резерве США нет достаточного количества Abrams.