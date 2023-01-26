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Нуланд: США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне

Сергей Лебедев
19:33 26.01.2023
Заместитель госсекретаря отметила, что Abrams является очень сложным танком и требует значительной подготовки.
Нуланд: США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне
© Фото: Daniel Karmann, dpa, globallookpress
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Соединенные Штаты Америки не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время выступления в сенате.

«Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки», - сказала Нуланд. 

Ранее стало известно, что США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках долгосрочной программы помощи. Военные эксперты уверены, что эти машины не смогут быстро оказаться на поле боя.

Так, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин констатировал, что танки надо снять с хранения, подготовить к эксплуатации, обучить экипажи, подготовить командование, на что требуется много времени и ресурсов.

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