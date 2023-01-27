Захарова спросила у Столтенберга, считает ли он граждан стран НАТО за болванов

Официальный представитель МИД РФ возмутилась тем, что представители альянса отрицают свое участие в конфликте на Украине.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Thomas Trutschel, imago-images.de, GlobalLookPress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с вопросом, связанным с участием альянса в конфликте на Украине.

«Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов?» - спросила она.

Дипломат подчеркнула, что Запад не только направляет танки Киеву, но и формирует на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию граждан Украины и других стран.

«Вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» - возмутилась Захарова.

Ранее стало известно, что США, Германия и ряд других западных стран приняли решение об отправке танков на Украину. Также ФРГ разрешила поставку Киеву немецких боевых машин Leopard другими членами НАТО. Данное решение вызвало неодобрение у многих немцев, которые вышли на демонстрации вскоре после его принятия.