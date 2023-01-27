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В России сайты ФБР и ЦРУ заблокировали за фейки о ВС РФ

Семен Лавров
15:28 27.01.2023
По данным Роскомнадзора, эти и другие зарубежные сайты распространяли материалы, направленные на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ.
В России сайты ФБР и ЦРУ заблокировали за фейки о ВС РФ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Стали известны причины блокировки сайтов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно опубликованным данным, она связана с попыткой дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации и распространением заведомо ложной информации со стороны данных структур.

«Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», - говорится в сообщении.

Ранее рестрикции против Роскомнадзора ввел Европейский союз. Всего в рамках девятого пакета санкций под ограничения ЕС попали 174 человека и организации из РФ. Среди них оказались также Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Всероссийский банк развития регионов.

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