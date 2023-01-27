В стране и мире В России сайты ФБР и ЦРУ заблокировали за фейки о ВС РФ Семен Лавров По данным Роскомнадзора, эти и другие зарубежные сайты распространяли материалы, направленные на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Стали известны причины блокировки сайтов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Согласно опубликованным данным, она связана с попыткой дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации и распространением заведомо ложной информации со стороны данных структур. «Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», - говорится в сообщении. Ранее рестрикции против Роскомнадзора ввел Европейский союз. Всего в рамках девятого пакета санкций под ограничения ЕС попали 174 человека и организации из РФ. Среди них оказались также Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Всероссийский банк развития регионов. Экспертное мнение и аналитика