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ЕС включил три российских банка в новый пакет санкций против России

Максим Крюков
01:29 17.12.2022
Ограничения коснутся Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Всероссийский банк развития регионов.
ЕС включил три российских банка в новый пакет санкций против России
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Три российских банка попали в девятый пакет санкций Европейского союза в отношении России. Об этом говорится в документе, который был опубликован в официальном журнале Евросоюза.

Ограничения будут действовать на Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Всероссийский банк развития регионов.

В новом пакете антироссийских санкций ЕС, который вступил в силу 16 декабря, числятся около 200 российских организаций и физических лиц. В этом списке оказались вице-премьер РФ Татьяна Голикова, губернаторы семи регионов, а также деятели искусства, телеведущие и блогеры.

Согласно решению Европейского союза, попавшим под рестрикции гражданам России будет запрещено посещать страны, входящие в блок. Кроме этого, принадлежащие им активы в этих государствах будут заморожены. Также ЕС ввел санкции в отношении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

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