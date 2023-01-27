Сайты ЦРУ и ФБР заблокировали в России

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР на территории РФ.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США на территории РФ. Такая информация появилась в реестре ведомства для проверки блокировок сайтов и страниц в России.

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», - говорится в результатах поиска адресов cia.gov и fbi.gov.

Информация о том, по чьему запросу заблокированы эти сайты, отсутствует. При этом при переходе на сайты ЦРУ и ФБР высвечивается сообщение о том, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ранее в Госдуме назвали условие для разблокировки социальной сети Instagram* в России. В частности, там считают, что руководству соцсети следует извиниться перед россиянами.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.