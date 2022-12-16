ЕС ввел санкции в отношении Роскомнадзора

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В пятницу Европейский союз официально опубликовал девятый пакет санкций против России. Ограничения уже вступили в силу. Под ними оказался Роскомнадзор.

Всего под новые санкции попали 174 человека и организации. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о самообмане в вопросе антироссийских санкций. Австрийский политик указал на то, что Россию не удалось «поставить на колени» и что сальдо ее торгового баланса положительное, а доходы от продажи энергоресурсов выросли.

Вместе с тем Штрахе обратил внимание на положение европейцев: рост цен на электричество и на газ, на продукты питания, непонимание людей, как себя обеспечить в ближайшие месяцы.