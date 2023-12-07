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Экипажи скорой и спецслужб дежурят у гимназии в Брянске после стрельбы в классе

Ирина Елагина
10:37 07.12.2023
На кадрах с места трагедии видно, что здание школы оцеплено.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Появились кадры работы экстренных служб в брянской гимназии, где в результате стрельбы погибли два человека, еще четверо детей ранены.

На видео с места происшествия у гимназии стоят две кареты скорой помощи, вся территория оцеплена, приехало много машин спецслужб. На кадрах группа силовиков проходит в здание школы. 

Рядом с гимназией находятся встревоженные родители.

Ранее сообщалось, что сегодня утро в Брянске началось с трагедии в школе.

Ученица 8-го класса местной гимназии пришла на занятия с дробовиком отца-охотника и открыла стрельбу в классе.

По предварительным данным, ранены четверо школьников, два человека погибли - в том числе девочка-стрелок.

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