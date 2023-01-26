Французский политик Филиппо назвал Зеленского безумцем из-за новых требований о поставках оружия

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Бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского безумцем после его просьбы о поставках истребителей. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Филиппо задался вопросом, не потребует ли Зеленский в следующий раз предоставить ему ядерное оружие.

«Сколько мы будем следовать за этим сумасшедшим? До мировой ядерной войны?!», - написал политик.

Зеленский 25 января рассказал, что обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поставки самолетов и ракет большой дальности на Украину. В этот же день стало известно, что США передадут Киеву 31 танк Abrams, а Германия отправит 14 танков Leopard 2. В ФРГ также разрешили реэкспорт этих танков, в результате чего Украина может получить около 100 единиц этой бронетехники и другие модели от разных стран Запада.