В посольстве РФ назвали крайне опасным решение ФРГ поставить Киеву Leopard 2

Решение о поставке танков Украине ставит под сомнение возможность нормализации двусторонних отношений в обозримом будущем, добавили в посольстве.

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В посольстве РФ в ФРГ назвали крайне опасным решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2. Об этом заявил журналистам посол в германской столице Сергей Нечаев.

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», - сказал он.

Сегодня в правительстве ФРГ подтвердили, что решение о передаче Киеву 14 таких танков принято после интенсивных переговоров с партнерами. Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя отправку танков, заявил, что в ближайшее время начнется обучение украинцев в Германии, Берлин также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине, заявили в германском кабмине. Польша планирует поставить танки Leopard 2 Украине после сегодняшнего заявления. Испания, на вооружении которой 347 таких машин, планирует присоединиться к поставкам.