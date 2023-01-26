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Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители

Анна Касаткина
09:00 26.01.2023
Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 25 января.
Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители
© Фото: President Of Ukraine Office, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украина намерена добиваться поставок дальнобойных ракет и истребителей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, слова главы государства приводит в Telegram-канале его офис.

Зеленский рассказал, что 25 января переговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Должны разблокировать поставки также дальнобойных для Украины... должный выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача», - заявил президент.

Помимо этого, он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена и всех союзников за готовность передать Украине танки.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк Abrams, а Германия отправит 14 танков Leopard 2. В ФРГ также разрешили реэкспорт этих танков. В результате Украина может получить около 100 танков Leopard и других моделей от разных стран Запада.

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