В стране и мире Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители Анна Касаткина Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 25 января. © Фото: President Of Ukraine Office, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Украина намерена добиваться поставок дальнобойных ракет и истребителей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, слова главы государства приводит в Telegram-канале его офис. Зеленский рассказал, что 25 января переговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «Должны разблокировать поставки также дальнобойных для Украины... должный выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача», - заявил президент. Помимо этого, он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена и всех союзников за готовность передать Украине танки. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк Abrams, а Германия отправит 14 танков Leopard 2. В ФРГ также разрешили реэкспорт этих танков. В результате Украина может получить около 100 танков Leopard и других моделей от разных стран Запада. Экспертное мнение и аналитика