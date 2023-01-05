В ООН не стали комментировать признания Меркель и Олланда

Официальный представитель генсека ООН добавил, что организация сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках закончить конфликт.

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Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего французского президента Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления армии.

Представители СМИ поинтересовались у Стефана Дюжарррика, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям. Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, однако не стал отвечать на него.

«Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», - цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Представитель генсека ООН добавил, что Всемирная организация сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках закончить конфликт.

Напомним, что в начале декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать время на укрепление и подготовку украинской армии. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее подтвердил слова Меркель. Признание бывшего немецкого канцлера стало неожиданностью для президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, Россия всегда относилась с уважением к тем, с кем вела переговоры.