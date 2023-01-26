В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военный эксперт Подберезкин заявил, что танки Leopard и Abrams не смогут оказаться на Украине быстро

Тимур Шерзад
18:06 26.01.2023
Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин констатировал, что танки надо снять с хранения, подготовить к эксплуатации, обучить экипажи, подготовить командование, на что требуется много времени и ресурсов.
Военный эксперт Подберезкин заявил, что танки Leopard и Abrams не смогут оказаться на Украине быстро
© Фото: Thomas Imo, imago stock&people, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин заявил, что обещанные Западом Украине танки Abrams и Leopard 2 не смогут прибыть на Украину в кратчайший срок. 

«Их нужно снять с хранения, подготовить к эксплуатации, обучить экипажи, подготовить командование. Многое необходимо сделать, на что нет ни времени, ни ресурсов. Итогом этих поставок будет то, что эти танки будут гореть, как и другие, которые уже были отправлены на Украину из стран Восточной Европы и Балкан», - заявил Подберезкин в беседе с RT.

По его словам, ситуация на поле боя начала меняться не в пользу киевского режима, поэтому в Вашингтоне решили поднять ставки. При этом ранее в Америке старались избежать этого, так как в случае, если танки плохо справятся с выполнением боевых задач, это бросит тень на весь военно-промышленный комплекс США. 

Ранее военный эксперт Коновалов рассказал «Звезде», как танки Abrams горели в Ираке.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:10 В стране и мире
NYT: генерал Абрамс назвал танки Abrams сложными для украинских боевиков
16:37 В стране и мире
Советник Пушилина заявил, что российские войска перерезали трассу Покровск - Угледар
16:32 В стране и мире
Financial Times: Lockheed Martin готовы поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны
16:17 В стране и мире
Генпрокуратура признала деятельность «Медузы»* нежелательной в РФ
14:59 В стране и мире
Уволенного из МХТ им. Чехова Назарова в спектакле «Лес» заменит Чонишвили
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.