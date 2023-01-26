В стране и мире Военный эксперт Подберезкин заявил, что танки Leopard и Abrams не смогут оказаться на Украине быстро Тимур Шерзад Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин констатировал, что танки надо снять с хранения, подготовить к эксплуатации, обучить экипажи, подготовить командование, на что требуется много времени и ресурсов. © Фото: Thomas Imo, imago stock&people, GlobalLookPress Читайте нас на: Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин заявил, что обещанные Западом Украине танки Abrams и Leopard 2 не смогут прибыть на Украину в кратчайший срок. «Их нужно снять с хранения, подготовить к эксплуатации, обучить экипажи, подготовить командование. Многое необходимо сделать, на что нет ни времени, ни ресурсов. Итогом этих поставок будет то, что эти танки будут гореть, как и другие, которые уже были отправлены на Украину из стран Восточной Европы и Балкан», - заявил Подберезкин в беседе с RT. По его словам, ситуация на поле боя начала меняться не в пользу киевского режима, поэтому в Вашингтоне решили поднять ставки. При этом ранее в Америке старались избежать этого, так как в случае, если танки плохо справятся с выполнением боевых задач, это бросит тень на весь военно-промышленный комплекс США. Ранее военный эксперт Коновалов рассказал «Звезде», как танки Abrams горели в Ираке. Экспертное мнение и аналитика