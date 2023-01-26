Дипломат Гаврилов объяснил, почему западные танки не принесут Украине превосходства

У России значительно больше техники, которая способна без проблем противостоять Abrams, Challenger и Leopard.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress

Обещанные Украине западными странами танки не принесут глобального превосходства. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Было у украинцев две с лишним тысячи танков, осталось 600. Ну добавят 400. Будет тысяча. В России, как говорят эксперты, в пределах 15-16 тысяч танков», - отмечает Гаврилов.

Он также добавил, что российские Т-80 могут без проблем противостоять Abrams, Challenger и Leopard.

«Посмотрите сколько в Йемене было сожжено "Абрамсов" без всяких проблем нашими старыми противотанковыми комплексами 60-х годов. Мощь их преувеличена», - добавил Гаврилов.

Напомним, накануне стало известно, что США передадут Украине 31 танк Abrams, а ФРГ отправит 14 танков Leopard 2. В Германии также разрешили другим странам реэкспорт своих танков. Ожидается, что Киев получит десятки танков различных моделей от стран Запада.