В стране и мире Министр обороны ФРГ заявил, что первые танки Leopard могут быть поставлены Киеву через 3-4 месяца Тимур Шерзад Ранее в правительстве Германии заявили о намерении ФРГ поставить Украине 14 танков. © Фото: Philipp Shulze, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки Leopard 2, которые ФРГ обещала Украине, могут быть поставлены Киеву через три-четыре месяца. «Это не случится ранее чем через три-четыре месяца», - сообщил Писториус в эфире телеканала Welt. Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» заявил, что ситуация с поставками танков Leopard 2 Киеву похожа на «подковерный торг». А в российском посольстве в Германии решение ФРГ предоставить киевскому режиму танки назвали крайне опасным. Как заявил российский посол Сергей Нечаев, действия германских властей ставят под сомнение возможность нормализации отношений Москвы и Берлина в будущем. Экспертное мнение и аналитика