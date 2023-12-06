В Белом доме заявили о высоком риске, что Украина потерпит поражение

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США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее в Белом доме также сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине, ведь у США «нет волшебного источника финансирования».

Политолог Маркелов также добавил, что Украина становится политически-неинтересной для ЕС. Европа все меньше видит в этих действиях целесообразность.