Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг рассказала о заканчивающихся времени и средствах для помощи Украине в письме спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону.

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У Соединенных Штатов почти закончились время и средства на помощь Украине. Об этом заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в письме спикеру палаты представителей американского конгресса Майку Джонсону.

Как передает Reuters слова Янг, к концу текущего года без действий американского законодательного органа власти у США закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины.

«Нет волшебного источника финансирования, доступного для удовлетворения этих потребностей. У нас закончились деньги и почти не осталось времени», - передает агентство слова главы административно-бюджетного управления Белого дома.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон готовится бросить Зеленского. Французский политик считает, что о таком решении США избавиться от Украины говорит последнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты в два раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за нужд украинской армии. Американский министр обороны отметил, что за все время работы администрации Джо Байдена в четыре раза увеличилось производство артиллерийских боеприпасов в стране.