В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Маркелов заявил, что Украина становится политически неинтересной для ЕС

Алина Луговая
15:48 04.12.2023
Политолог Маркелов заявил, что помощь Украине становится токсичной и невыгодной для тех, кто ее оказывает.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Peter Druk, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Евросоюз может откладывать помощь Украине не из-за отсутствия денег, а из-за того, что не видит в этих финансах политическую целесообразность. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Проблемы физической в деньгах нет. Проблема есть в том, как эти деньги начинают выстреливать политически. Европа, как партнер Украины, все меньше видит в этих деньгах политическую целесообразность», - заявил Маркелов.

По словам Маркелова, Европа и США помогают Украине в первую очередь из своих интересов по принципу «один пишем, два в уме».

«Вся помощь Украине - это помощь самим себе, своим экономикам. Когда европейские экономисты видят, что это не выходит и все больше получается честной помощи Украине... в политике так не работает. Пошли звоночки всем Шольцам, Макронам. Макрон уже давно хвост поджал», - отметил политолог.

Он добавил, что Евросоюз все равно остается в рамках тех планов, которые наметил, но, как любая консервативная инертная организация, он эти планы удлиняет, расширяет, уплотняет, уменьшает, переносит на более поздние сроки, меняет цифры помощи.

Поэтому сейчас Украине приходится бороться не за деньги, а за политический интерес.

«А политически Украина проигрывает. Политически это становится невыгодным для тех, кто в нее вписывается. Более того, токсичным», - заключил Маркелов.

Ранее появилась информация, что Киев может лишиться 50 млрд евро от Евросоюза из-за кризиса в ФРГ. Принятие окончательного решения ожидается в преддверии саммита в Брюсселе в середине декабря.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 В стране и мире
Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей
14:29 В стране и мире
Видео
Михаил Боярский вернулся домой из больницы
13:35 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предупредили о сибирских морозах после сильной метели в Москве
13:21 В стране и мире
Песков назвал Украину «бочкой для сжигания денег» Европы
12:53 В стране и мире
В Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом, четверо погибли
Популярное
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.