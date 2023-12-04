Политолог Маркелов заявил, что Украина становится политически неинтересной для ЕС

Политолог Маркелов заявил, что помощь Украине становится токсичной и невыгодной для тех, кто ее оказывает.

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Евросоюз может откладывать помощь Украине не из-за отсутствия денег, а из-за того, что не видит в этих финансах политическую целесообразность. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Проблемы физической в деньгах нет. Проблема есть в том, как эти деньги начинают выстреливать политически. Европа, как партнер Украины, все меньше видит в этих деньгах политическую целесообразность», - заявил Маркелов.

По словам Маркелова, Европа и США помогают Украине в первую очередь из своих интересов по принципу «один пишем, два в уме».

«Вся помощь Украине - это помощь самим себе, своим экономикам. Когда европейские экономисты видят, что это не выходит и все больше получается честной помощи Украине... в политике так не работает. Пошли звоночки всем Шольцам, Макронам. Макрон уже давно хвост поджал», - отметил политолог.

Он добавил, что Евросоюз все равно остается в рамках тех планов, которые наметил, но, как любая консервативная инертная организация, он эти планы удлиняет, расширяет, уплотняет, уменьшает, переносит на более поздние сроки, меняет цифры помощи.

Поэтому сейчас Украине приходится бороться не за деньги, а за политический интерес.

«А политически Украина проигрывает. Политически это становится невыгодным для тех, кто в нее вписывается. Более того, токсичным», - заключил Маркелов.

Ранее появилась информация, что Киев может лишиться 50 млрд евро от Евросоюза из-за кризиса в ФРГ. Принятие окончательного решения ожидается в преддверии саммита в Брюсселе в середине декабря.