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FT: Киев может лишиться 50 млрд евро от ЕС из-за кризиса в ФРГ

Ирина Елагина
07:19 04.12.2023
По данным СМИ, предоставление нового пакета помощи Украине под вопросом из-за непростой экономической ситуации в Германии.
FT: Киев может лишиться 50 млрд евро от ЕС из-за кризиса в ФРГ
© Фото: pixabay.com
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Украина рискует не получить обещанный транш ЕС в €50 млрд из-за кризисной ситуации в ФРГ. Об отсутствии единства в поддержке Киева в условиях экономического кризиса в Германии пишет Financial Times.

«Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины», - цитирует RT публикацию.

По данным СМИ, дискуссия по украинскому вопросу продлится в течение недели, и итоговое решение о военной и финансовой помощи Украине появится в преддверии саммита в Брюсселе, намеченного на 14-15 декабря.

Ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи в размере 1,3 миллиарда евро, эти средства должны пойти на закупку и передачу Киеву 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 60 разведывательных БПЛА и порядка 25 радаров для борьбы с БПЛА.

Напомним, что правительство Германии столкнулось с чрезвычайно острой ситуацией с бюджетом после решения Федерального конституционного суда о неправомерном расходовании средств из спецфонда для ликвидации последствий COVID-19. Речь идет о сумме свыше 44 млрд евро. Для легализации этих расходов правительство ФРГ 27 ноября разработало проект дополнительного бюджета на 2023 год и просит парламент утвердить его.

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