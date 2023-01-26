Лидер французского движения «Патриоты»: на Макрона давят, чтобы он дал танки Киеву

Политик также заявил, что задача движения «Патриоты» - не допустить передачи французских боевых машин Leclerc Украине.

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На президента Франции Эмманюэля Макрона оказывается давление, чтобы он начал поставлять танки Leclerc на Украину. Данное мнение выразил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Такое впечатление, что на Макрона давят, чтобы он отправил Зеленскому наши танки Leclerc», - написал он в Twitter.

Вместе с этим политик заявил, что «Патриоты» тоже будут оказывать давление на главу государства, чтобы не допустить «безумной» эскалации и начала третьей мировой.

Ранее министр обороны Франции заявил, что первые колесные танки AMX 10-RC прибудут на Украину в начале февраля. По его словам, французы в поставках вооружения намерены действовать как можно быстрее.

В тот же день стало известно, что передать Киеву танки намерены США и ряд стран ЕС, включая ФРГ, которая одобрила поставки Leopard не только из собственных запасов, но и из арсеналов других государств. На фоне этого решения жители Германии вышли на массовые акции протеста. Возразили данному решению также и в Бундестаге.