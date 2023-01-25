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Франция намерена передать Киеву первые колесные танки AMX 10-RC в начале февраля

Сергей Лебедев
20:22 25.01.2023
Точное количество машин не уточняется из-за соображений безопасности.
Франция намерена передать Киеву первые колесные танки AMX 10-RC в начале февраля
© Фото: Vincent Isore, imago stock&people, GlobalLookPress
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Первые французские колесные танки AMX 10-RC, о поставка которых стало известно две недели назад, планируют передать Украине в начале февраля этого года. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, в вопросе поставок оружия страна намерена действовать как можно быстрее. Конкретное количество машин, отправляемых Киеву, не называется.

«Русские заявили, что планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь, так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок», - сказал министр в эфире телеканала France 5.

Напомним, ранее стало известно, что США решили передать Украине танки Abrams. Также немецкое правительство выразило намерение отправить Киеву 14 танков Leopard 2.

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