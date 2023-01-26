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В бундестаге назвали решение властей о поставках Киеву Leopard «исторически неверным»

Максим Крюков
12:55 26.01.2023
Член парламентского совета НАТО Севим Дагделен отметила, что решение о поставках бронетехники отвечает интересам исключительно военно-промышленного комплекса США.
В бундестаге назвали решение властей о поставках Киеву Leopard «исторически неверным»
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Решение немецких властей поставить киевскому режиму танки Leopard и разрешить другим государствам делать это стало «исторически неверным». С таким заявлением выступила депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен, отметив, что вместо вооружения Украины, которое приведет к гибели людей, нужна дипломатия.

«Решение послать боевые танки Украине - исторически неверное решение. И оно стало возможным под давлением администрации Джо Байдена на Германию», - сказала политик в интервью новостной программе канала «Демократия сейчас!».

Дагделен обратила внимание на опросы общественного мнения, согласно которым большинство немецких граждан высказались против решения правительства Германии, отвечающее, по ее словам, интересам исключительно военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Она объяснила это тем, что Вашингтон сможет поставлять Берлину свои танки, когда у ФРГ закончатся боевые машины.

«Я говорю откровенно: у США нет союзников, они действуют в своих собственных интересах», - отметила парламентарий.

По ее мнению, Европа для Штатов является Латинской Америкой 70-х годов прошлого века - «континент, где ты можешь делать все, что хочешь». Кроме того, депутат подчеркнула, что решение об отправке бронетехники «ничего не изменит в военном смысле, так как Россия будет отвечать».

Ранее Politico со ссылкой на неназванных военных чиновников и дипломатов сообщило, что страны Запада уже ведут обсуждение поставок истребителей на Украину. По словам собеседников издания, многие европейские правительства уже не считают тему поставки самолетов запретной, однако опасения из-за эскалации конфликта остаются высокими.

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