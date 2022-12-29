Азовец* Ведьмак рассказал, как расстреливал мирных жителей Мариуполя

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Боец батальона «Азов»* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак признался в серии убийств мирных жителей в Мариуполе и минировании их тел. Об этом свидетельствуют материалы Международного общественного трибунала по Украине.

Водитель-стрелок группы разведки специального назначения «Азов»* Бочкарев в феврале 2022 года вместе со своей группой занимал позиции в школе №42, боевики расстреливали прятавшихся внутри и проходивших мимо мирных жителей.

В начале марта рота, в которой служил Ведьмак, переместилась на завод «Азовсталь», а затем в Мариупольский госуниверситет, где к ним присоединилась группа из бойцов Нацгвардии Украины и территориальной обороны из 250-300 человек. Во время патрулирования улиц у торгового центра боевики заняли позиции в жилых домах, откуда под разными предлогами («мародерство», нарушение комендантского часа) и без видимых причин расстреливали мирных жителей, а затем минировали тела: предполагалось, что при их обнаружении затем подорвутся военнослужащие ВС РФ или другие гражданские. Ведьмак также признался в стрельбе по окнам мирных жителей и автомобилям, в результате чего погибли как минимум три человека и еще один пострадал.

По данным общественного трибунала, в одну из ночей Бочкарев с другими националистами патрулировали местность вокруг университета и заметили группу из активно жестикулировавших мужчин. По команде боевика Сергея Калиберды с позывным Мангуст четверо азовцев* расстреляли пятерых гражданских, «вина которых состояла лишь в том, что они решили выпить алкоголь на улице в комендантское время». В тот же вечер националисты расстреляли еще пятерых отдыхавших у жилого дома мужчин. Все тела были заминированы. В один из дней боевики также задержали, а впоследствии заставили встать лицом к стене и расстреляли двух мужчин, так как увидели в телефоне одного из них российские номера.

Ранее пленные боевики-националисты расстреливали мирных жителей на заводе «Азовсталь» и использовали их в качестве «живого щита», чтобы прикрываться от авиаударов.

* Нацбатальон «Азов» признан в РФ террористической организацией.