Российские бойцы рассказали о минометных дуэлях с националистами в Артемовске

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Украинские националисты несут колоссальные потери в Артемовске. Бои идут уже в самом городе. По позициям боевиков работают гранатометы. Под натиском наших бойцов враг в панике оставляет свои позиции, которые оборудовал посреди жилых кварталов и домов, прячась за спинами мирных жителей.

До наших позиций на передовой добраться можно только на бронетехнике. Там, где на боевой машине пехоты приближаться опасно, необходимо идти пешком по размокшей земле. В поселке Опытное на окраине Артемовска по врагу работает автоматический гранатомет. Бьет почти как артиллерийское орудие. Огонь корректируется с дрона. Противник в полутора километрах и не видит наших бойцов, но они его видят прекрасно, потому что в небе работает российский беспилотник. Но и враг не дремлет. Периодически прилетает «ответка», то и дело поблизости рвутся мины. Рядом на другой позиции по националистам, засевшим в частном секторе, бьют минометчики. После нескольких точных попаданий националисты в панике бегут с занятых позиций.

Линия фронта со стороны Опытного сместилась в городские кварталы Артемовска, где сейчас идут бои за каждый подъезд. Бойцы зашли в глубь города почти на километр. Поступила информация об украинском танке. Его удалось отогнать огнем артиллерии. Выяснилось, что он бил прямой наводкой по дому, в подвале которого прячутся мирные жители. Наши бойцы под огнем смогли вывести людей. Они рассказали, что перед этим националисты расстреляли двух человек.

«Расстреляли из пистолета или автомата. Я слышал тух-тух и все. Слышу выстрелы, мама закричала, упала и тишина. Мы спрятались, через минут семь вышли, националистов никого не было, а мать и кум лежали. Какие-то пять-семь минут и мамы нет, не дождалась», - рассказывает сквозь слезы житель Артемовска Александр Колесниченко.

Гражданских наши бойцы накормили и эвакуировали в тыл. Их дом зачищен и теперь стал плацдармом для движения вперед, вглубь Артемовска, штурм которого сейчас идет круглые сутки.