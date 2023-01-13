Житель Артемовска рассказал, как получил от украинских боевиков пулю в колено

Его супруга заявила, что националисты в течение долгого времени не давали возможности мирным жителям покидать дома - за попытку выйти они стреляли по людям.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Жительница Артемовска заявила, что украинские боевики прострелили ее супругу колено, когда мужчина вышел из дома, чтобы погулять с собакой.

Она рассказала корреспонденту RT, что националисты в Артемовске в течение полутора месяцев не давали возможности мирным жителям покидать дома - за попытку выйти они стреляли по людям.

«Это страшные люди... Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», - поделилась воспоминаниями она.

По словам жительницы Артемовска, боевики прострелили колено ее мужу в коридоре дома.

«Я только выхожу, дверь открываю - в этот момент два выстрела. Я кричу: “Гражданский!” Быдло подошло невменяемое, посмотрело на меня, повернулось и ушло. Я побоялся ругаться, он меня пристрелил бы прямо там», - приводятся слова мужчины.

Ранее сотрудники Народной милиции ЛНР осмотрели территорию лагеря «Лесная сказка» и обнаружили там муляж пояса подрывника, а также пособия - украинские боевики обучали детей диверсионной деятельности.