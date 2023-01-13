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Франция намерена передать Киеву танки AMX 10-RC в течение двух месяцев

Семен Лавров
11:41 13.01.2023
Об этом стало известно в результате телефонных переговоров между министрами обороны Украины и Франции.
Франция намерена передать Киеву танки AMX 10-RC в течение двух месяцев
© Фото: Officier communication du 4e RCh, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Украине будут переданы французские колесные танки AMX 10-RC. Данная информация была опубликована по итогам телефонных переговоров между министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Согласно релизу французского оборонного ведомства, Киев получит их в течение двух месяцев. При этом количество танков не уточняется.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что поставки новых вооружений Киеву со стороны стран Запада лишь затягивают конфликт. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что дипломаты из многих государств, включая и те, которые участвуют в «накачке» Украины оружием, разделяют данную точку зрения.

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