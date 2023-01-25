ABC: процесс передачи танков Abrams Украине может занять более года

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Процесс передачи танков M1 Abrams Украине от США может занять более года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназваных американских чиновников.

Один из источников рассказал агентству, что Соединенные Штаты могут отправить на Украину от 30 до 50 боевых машин в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Она позволяет отправлять вооружение не из существующих запасов, а заключать контракты на его поставки с производителем.

«Это может означать, что новые танки не будут поставлены в течение довольно долгого времени - возможно, более года», - сообщает телеканал.

Во вторник в ряде СМИ появились публикации о намерении США передать Киеву порядка 30 танков M1 Abrams, в частности, для того, чтобы повлиять на Германию в вопросах поставок на Украину танков Leopard 2. Ожидается, что объявить о передаче Киеву американской бронетехники американский президент Джо Байден может уже 25 января.