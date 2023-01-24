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Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву роту танков Leopard

Сергей Лебедев
21:24 24.01.2023
Немецкое правительство намерено предоставить разрешение на экспорт данных танков, принадлежащих другим странам.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву роту танков Leopard
© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Spiegel. По его данным, Киеву отправят роту Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении Бундесвера.

«Решение принято: Германия поставит Украине основные боевые танки Leopard 2», - пишет Spiegel.

Также отмечается, что федеральное правительство хочет предоставить разрешение на экспорт танков данного типа, принадлежащих другим странам, таким как Польша.

Напомним, ранее Германия отказывалась от поставок «Леопардов». Это обосновывали тем, что страна не хочет действовать в одиночку. Однако уже сегодня стало известно, что американский президент Джо Байден принял решение отправить на Украину десять танков Abrams.

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