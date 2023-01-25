Член главного совета администрации Запорожской области отметил, что российские военнослужащие «не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки».

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Вооруженные силы России сумели перехватить стратегическую инициативу на Запорожском направлении, сорвав планы вооруженных формирований украинских националистов по наступлению на Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На Запорожском направлении боевиками Зеленского готовился удар в направлении Мелитополя и Бердянска. Наши ребята пошли на упреждающий удар и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Накануне Владимир Рогов заявил, что бойцы ВС РФ вскрыли позиции украинских националистов на Запорожском направлении. Член главного совета администрации Запорожской области отметил тактические успехи российских бойцов и слаженность работы артиллерии и авиации на этом направлении.

Также он сообщил, что вчера около четырех часов вечера в Бердянске был взорван автомобиль ВАЗ. Происшествие случилось на улице Руденко возле школы №5. В результате взрыва автомобиля пострадала хозяйка транспортного средства предпринимательница Валентина Мамай. По данным Владимира Рогова, женщина является фигуранткой уголовного дела на Украине, что могло послужить причиной покушения.