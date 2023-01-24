Рогов: бердянская предпринимательница, в машине которой произошел взрыв, жива

Согласно данным Владимира Рогова, предпринимательница является фигуранткой уголовного дела на Украине, что могло послужить причиной покушения.

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В результате взрыва автомобиля предпринимательницы в Бердянске Запорожской области пострадала хозяйка машины. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван около школы №5, осталась жива», - написал он в Telegram.

По данным Владимира Рогова, предпринимательница является фигуранткой уголовного дела на Украине, что могло послужить причиной покушения. Сейчас она находится в больнице с легкой контузией.

Информация об инциденте была впервые опубликована сегодня около пяти часов вечера. Согласно ей, на место происшествия оперативно прибыли бригада МЧС и представители правоохранительных органов.