Рогов сообщил о взрыве в Бердянске машины местного предпринимателя
Взрыв автомобиля произошел на улице Руденко возле школы №5.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Сегодня около четырех часов вечера в Бердянске был взорван автомобиль ВАЗ. Происшествие случилось на улице Руденко возле школы №5. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, машина принадлежала местному предпринимателю Валентине Мамай. По предварительной информации, она находилась в момент взрыва в автомобиле.
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