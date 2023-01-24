Рогов сообщил о взрыве в Бердянске машины местного предпринимателя

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Сегодня около четырех часов вечера в Бердянске был взорван автомобиль ВАЗ. Происшествие случилось на улице Руденко возле школы №5. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, машина принадлежала местному предпринимателю Валентине Мамай. По предварительной информации, она находилась в момент взрыва в автомобиле.