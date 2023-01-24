Рогов заявил, что бойцы ВС РФ вскрыли позиции боевиков на Запорожском направлении

Член главного совета администрации Запорожской области отметил тактические успехи российских бойцов и слаженность работы артиллерии и авиации на этом направлении.

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В результате наступательных действий в Запорожской области российским военнослужащим удалось вскрыть позиции вооруженных формирований украинских националистов. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», - передает его слова РИА Новости.

Он также отметил, что тактические успехи российских войск, а также слаженная работа артиллерии и авиации позволяют постепенно сдвигать линию боевого соприкосновения к северу области. Рогов добавил, что украинские боевики ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.

Ранее Владимир Рогов заявил, что основные наступательные действия российских военнослужащих на Запорожском направлении сосредоточены в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. По его словам, «инициатива находится в наших руках».