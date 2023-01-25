Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине

Генсек Североатлантического блока отметил, что альянс не направляет в зону боевых действий живую силу и самолеты.

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НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО», - сказал он в интервью изданию Die Welt.

Накануне стало известно, что около сотни немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран, в случае если получат разрешение на это от правительства Германии. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил телеканал ABC. Готовность передать Украине танки уже публично озвучили Польша и Финляндия, также к этому склоняются Дания, Испания и Нидерланды.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о своем решении поставить украинскому режиму танки Abrams в среду, 25 января. Ранее глава Белого дома заявил о готовности передать Украине 10 танков Abrams.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставка Киеву нескольких десятков танков от западных партнеров не способна кардинально изменить ситуацию. Однако это, по словам украинского лидера, станет мотивацией для украинских военных.