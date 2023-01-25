Al Jazeera: Байден объявит о передаче Украине танков Abrams 25 января

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Президент США Джо Байден объявит о своем решении поставить украинскому режиму танки Abrams в среду, 25 января. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в президентской администрации.

«Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду», - сообщал Al Jazeera.

На этом фоне немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о готовности поставить Киеву роту танков Leopard 2A6. Сейчас они находятся в арсеналах бундесвера.

Кроме того, официальный Берлин даст разрешение третьим странам на передачу находящихся на их вооружении немецких танков украинским националистам. Германия долго отказывалась предоставлять Украине свои основные боевые танки, ссылаясь на нежелание США делиться своими Abrams.