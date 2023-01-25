В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение

Андрей Аркадьев
10:28 25.01.2023
В ведомстве заявили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом из-за политики США.
МИД РФ: США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки недвусмысленно заявили о стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что против РФ ведется гибридная война, а рассуждения о «красных линиях» ушли в прошлое из-за политики, которую проводит Вашингтон.

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение», - заявили в МИД (цитата по РИА Новости).

Накануне, 24 января заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пока они не пересекли все «красные линии». Между тем, он обратил внимание, что российская сторона все же посылает Западу сигналы о пересечении некоторых таких линий.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров, который находился в ЮАР, заявил, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая. По мнению главы ведомства, западные страны стремятся уничтожить все русское, что было на Украине столетиями, - от языка до культуры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:20 Армия
Видео
Командир «Адмирала Горшкова» доложил об успешном нанесении «удара» «Цирконом» в водах Атлантики
08:21 В стране и мире
В Турции обвинили НАТО в провокациях, вынуждающих страну покинуть альянс
06:10 Армия
Видео
Жители Артемовска рассказали, как отступающие боевики расправлялись с мирными людьми
03:59 В стране и мире
В Кремле рассказали о последнем разговоре Путина и Зеленского
01:10 В стране и мире
Al Jazeera: Байден объявит о передаче Украине танков Abrams 25 января
Популярное
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.