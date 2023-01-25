МИД РФ: США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение

В ведомстве заявили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом из-за политики США.

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Соединенные Штаты Америки недвусмысленно заявили о стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что против РФ ведется гибридная война, а рассуждения о «красных линиях» ушли в прошлое из-за политики, которую проводит Вашингтон.

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение», - заявили в МИД (цитата по РИА Новости).

Накануне, 24 января заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пока они не пересекли все «красные линии». Между тем, он обратил внимание, что российская сторона все же посылает Западу сигналы о пересечении некоторых таких линий.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров, который находился в ЮАР, заявил, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая. По мнению главы ведомства, западные страны стремятся уничтожить все русское, что было на Украине столетиями, - от языка до культуры.