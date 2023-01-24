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Полянский заявил, что Запад пересек еще не все красные линии в конфликте на Украине

Анна Назайкина
12:37 24.01.2023
Если имеешь дело с такой ядерной державой, как РФ, нужно просчитывать все возможности, заметил дипломат.
Полянский заявил, что Запад пересек еще не все красные линии в конфликте на Украине
© Фото: MFA Russia. GlobalLookPress
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Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что западные страны еще не перешли «самые» красные линии в украинском конфликте.

Кроме того, дипломат обратил внимание, что российская сторона все же посылает Западу сигналы о пересечении некоторых таких линий.

«Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию», - заявил Полянский в беседе с журналисткой Ким Иверсен, запись интервью была размещена на платформе Rumble.

Во вторник, 23 января, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, война стран Запада против Российской Федерации больше не является гибридной - она почти переросла в настоящий конфликт.

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