В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров заявил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая

14:12 23.01.2023
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Запад стремится уничтожить все русское, что было на Украине столетиями - от языка до культуры.
Лавров заявил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая. Он сделал это в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Южной Африки. 

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», - сказал Лавров.


 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 В стране и мире
РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью
12:55 В стране и мире
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной
12:52 В стране и мире
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией
12:48 В стране и мире
Премьер Польши: согласие ФРГ на поставки танков Leopard Киеву не имеет большого значения
12:23 В стране и мире
Пушилин сообщил о массовой переброске в Артемовск и Марьинку подразделений врага
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.