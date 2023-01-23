Лавров заявил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Запад стремится уничтожить все русское, что было на Украине столетиями - от языка до культуры.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая. Он сделал это в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Южной Африки.
«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», - сказал Лавров.