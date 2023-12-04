Историк Макушин допустил, что Залужный легко пожертвует Зеленским

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Конфликт между Залужным и Зеленским получил продолжение. На фоне неудач на поле боя, в Киеве начали всерьез опасаться госпереворота. Во всяком случае, об этом пишет издание Politico. На Банковой рассказали изданию, что мятеж может возглавить как раз главком ВСУ. Недавнее его интервью все тому же Politico о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, лишь добавило веса слухам об их противостоянии с Зеленсикм. А сейчас главкома поддержал мэр Киева Виталий Кличко, отметив в разговоре со швейцарскими журналистами, что Залужный говорил правду, а врать народу Украины больше нельзя.

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», - сказал Кличко.

Если бы президентские выборы на Украине проходили сегодня, то, как сообщает издание The Economist, Залужный имел бы все шансы их выиграть. Данные опросов показывают, что рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев обрушился до 32 процентов, при том как главкому ВСУ доверяют 70 процентов опрошенных.

В Верховной раде считают, что пока в стране действует военное положение, о выборах не может быть и речи — такое заявление на днях подписали все парламентские фракции. Но, как пишет портал «Страна.ua», украинский лидер готов бы вновь баллотироваться на пост президента, только при одном условии: в списке кандидатов не должно быть Залужного. Тем временем украинские СМИ полагают, что история может закончится увольнением главкома ВСУ. Однако это лишь усилит его политические амбиции.

«Залужный для него — это конкурент, который легко пожертвует Зеленским, спишет на него все прежние ошибки и попытается создать такой вариант "Украина — наци— лайт" по крылом Запада. Но попытавшись Россию втянуть в мирные переговоры», - рассказал историк и эксперт РВИО Александр Макушин.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление не принесло желаемого результата. О том, что киевский режим терпит фиаско на поле боя, признают и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Das Erste призвал не питать иллюзий по поводу ситуации на поле боя.

Евросоюз из обещанного миллиона артиллерийских снарядов поставил Киеву всего лишь триста тысяч, а сегодня стало известно, что президент Болгарии и вовсе отказался безвозмездно поставить Киеву 100 бронетранспортеров. Румен Радев наложил вето на закон о передаче Киеву списанной бронетехники.

Даже в Конгрессе США пока продолжаются споры о новом пакете военной помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов. При этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупредила конгрессменов, что деньги для Киева на исходе и закончатся уже в этом месяце.

Тем временем, как пишет газета «Украинская правда», Зеленский уже игнорирует Залужного. Источники издания рассказали, что тот общается с генералами в обход главкома. Залужного это раздражает, и создает проблемы в управлении войсками.