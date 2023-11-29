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Economist: многие в окружении Зеленского разделяют мнение Залужного

Ян Брацкий
07:09 29.11.2023
По данным соцопросов, доверие украинцев к Валерию Залужному вдвое больше, чем к Владимиру Зеленскому (70% против 32%).
Economist: многие в окружении Зеленского разделяют мнение Залужного
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre Global Look Press
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Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был предсказуем из-за неудач во время контрнаступления. Такого мнения придерживаются обозреватели издания Economist. Ранее главком в своей статье для журнала посетовал на недостаточность резервов и констатировал тупик в попытках продемонстрировать впечатляющие темпы контрнаступления.

«Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану», - говорится в статье.

Как пишет издание, многие в украинском правительстве согласны с выводами Залужного, хоть они и противоречат позиции официального Киева.

Пока Залужный не заявлял о своих политических амбициях, но, согласно опросам, доверие простых украинцев к нему вдвое выше, чем к Зеленскому (70% против 32%). Economist полагает, что Зеленский рискует проиграть следующие выборы, если его оппонентом будет Залужный.

После откровений Валерия Залужного о неудачах на линии боевого соприкосновения на Украине разгорелся скандал. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая даже потребовала от главкома уйти в отставку. Заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что таким образом окружение Зеленского на фоне роста популярности главкома ВСУ пытается обеспечить свою безопасность.

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