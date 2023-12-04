Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву партии списанных БТР
Болгария не сможет бесплатно передать Украине обещанную ранее партию списанной бронетехники, так как президент страны Румен Радев отказался подписать соответствующий закон и вернул документ в парламент на доработку. Об этом сообщает РИА Новости.
«В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования», - пояснили причину вето в администрации болгарского президента.
Одна из причин - отсутствие объективных данных о том, насколько «предоставляемая техника утратила необходимость».
Ранее Киев и София договорились о бесплатной передаче ВСУ ненужной бронетехники с имеющимся вооружением и запчастями - это порядка 100 БТР, выпущенных 40 лет и стоящих без дела на складах МВД Болгарии.
Напомним, что болгарское руководство активно поддерживает киевский режим, среди недавних антироссийских мер - введение налога на транзит газа из России по своей территории по трубопроводам, которые идут в Венгрию и Сербию.