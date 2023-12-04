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Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву партии списанных БТР

Ирина Елагина
12:30 04.12.2023
В администрации болгарского президента отказ в безвозмездной передаче старой бронетехники Украине объяснили «недостаточной ознакомленностью с конкретными параметрами пожертвования».
Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву партии списанных БТР
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallookpress
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Болгария не сможет бесплатно передать Украине обещанную ранее партию списанной бронетехники, так как президент страны Румен Радев отказался подписать соответствующий закон и вернул документ в парламент на доработку. Об этом сообщает РИА Новости.

«В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования», - пояснили причину вето в администрации болгарского президента.

Одна из причин - отсутствие объективных данных о том, насколько «предоставляемая техника утратила необходимость».

Ранее Киев и София договорились о бесплатной передаче ВСУ ненужной бронетехники с имеющимся вооружением и запчастями - это порядка 100 БТР, выпущенных 40 лет и стоящих без дела на складах МВД Болгарии.

Напомним, что болгарское руководство активно поддерживает киевский режим, среди недавних антироссийских мер - введение налога на транзит газа из России по своей территории по трубопроводам, которые идут в Венгрию и Сербию.

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