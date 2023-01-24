Asia Times: призывы Киева нарастить поставки оружия - признак паники Зеленского

По мнению обозревателя издания, Киев не может последовать совету США и вывести войска из Артемовска, потому что в этом случае у ВС РФ откроется путь к центру страны.

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Призывы Киева увеличить поставки вооружения на Украину являются признаком паники президента Зеленского и всего руководства страны. Данное мнение выразил обозреватель интернет-издания Asia Times Стивен Брайен.

«Эти наспех и срочно доставленные припасы свидетельствуют о том, что в Киеве не все благополучно и что он как никогда близок к проигрышу», - считает автор.

Он также отметил, что нежелание украинских националистов покинуть Артемовск вопреки совету Вашингтона свидетельствует о том, что в Киеве опасаются продвижения Российской армии к центру страны. А это, по его словам, может вызвать серьезные политические изменения на Украине.

Кроме того, Зеленский уже участвует в борьбе за сохранение власти, о чем свидетельствуют кадровые чистки, проводимые им в последнее время. Однако, как пишет Брайен, эти меры окажутся неэффективны в случае продолжения неудач на фронте.

«Но это не защитит ни его, ни его коллег, если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится», - заключил обозреватель.

Напомним, сегодня стало известно, что были отстранены от должности два заместителя министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Причем последнего уличили в получении взятки. По обвинению в таком же преступлении в этот же день был арестован экс-заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Кроме того, были уволены замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко и ряд других украинских официальных лиц.