В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Asia Times: призывы Киева нарастить поставки оружия - признак паники Зеленского

Семен Лавров
18:02 24.01.2023
По мнению обозревателя издания, Киев не может последовать совету США и вывести войска из Артемовска, потому что в этом случае у ВС РФ откроется путь к центру страны.
Asia Times: призывы Киева нарастить поставки оружия - признак паники Зеленского
© Фото: Oliver Contreras - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Призывы Киева увеличить поставки вооружения на Украину являются признаком паники президента Зеленского и всего руководства страны. Данное мнение выразил обозреватель интернет-издания Asia Times Стивен Брайен.

«Эти наспех и срочно доставленные припасы свидетельствуют о том, что в Киеве не все благополучно и что он как никогда близок к проигрышу», - считает автор.

Он также отметил, что нежелание украинских националистов покинуть Артемовск вопреки совету Вашингтона свидетельствует о том, что в Киеве опасаются продвижения Российской армии к центру страны. А это, по его словам, может вызвать серьезные политические изменения на Украине.

Кроме того, Зеленский уже участвует в борьбе за сохранение власти, о чем свидетельствуют кадровые чистки, проводимые им в последнее время. Однако, как пишет Брайен, эти меры окажутся неэффективны в случае продолжения неудач на фронте.

«Но это не защитит ни его, ни его коллег, если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится», - заключил обозреватель.

Напомним, сегодня стало известно, что были отстранены от должности два заместителя министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Причем последнего уличили в получении взятки. По обвинению в таком же преступлении в этот же день был арестован экс-заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Кроме того, были уволены замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко и ряд других украинских официальных лиц.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.