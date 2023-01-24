На Украине арестовали бывшего замглавы Минразвития и инфраструктуры

Его взяли под стражу с возможностью внесения 100 миллионов гривен залога.

© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

На Украине арестовали экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его взяли под стражу с возможностью внесения 100 миллионов гривен залога. Решение об аресте принял Высший антикоррупционный суд, сообщает ТАСС.

Бывшего чиновника подозревают в получении крупной взятки за содействие заключению договоров на закупку оборудования по завышенным ценам. В минувшее воскресенье правительство Украины уволило Василия Лозинского.

Напомним, сегодня были отстранены от должности два заместителя министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Последнего уличили в получении взятки в размере 400 тысяч долларов.

Ранее на Украине пообещали весной этого года начать активно сажать в тюрьму коррупционеров среди чиновников всех уровней. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Депутат отметил, что некоторые люди «сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести». Это, по его словам, касается недавних закупок генераторов.