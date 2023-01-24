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Кабмин Украины одобрил увольнение глав пяти областных администраций

Максим Крюков
14:32 24.01.2023
Также были отстранены от должности два замминистра развития общин и территорий и замглавы министерства социальной политики Украины.
Кабмин Украины одобрил увольнение глав пяти областных администраций
© Фото: Daniel Haußmann, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Украинское правительство поддержало проекты указов президента страны Владимира Зеленского об отстранении от должности глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской.

«Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко - Днепропетровская областная военная администрация (ОВА); Александра Старуха - Запорожская ОВА; Алексея Кулебы - Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА; Ярослава Янушевича - Херсонская ОВА», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале кабмина.

Накануне украинский лидер заявил о ряде «кадровых решений» на разных уровнях власти. Он подчеркнул, что подобные перестановки ожидаются в министерствах, структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.

Кроме того, были отстранены от должности два заместителя министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Как отметила специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, Негода был уличен в получении взятки в размере 400 тысяч долларов. Также кабинет министров страны уволил замглавы министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе со «Звездой» заявил, что кадровые перестановки в украинской власти, которые анонсировал президент страны Владимир Зеленский, могут быть частью PR-акции Киева. Эксперт не ожидает, что эти перестановки как-либо изменят реализуемый курс и уже устоявшуюся политику киевского режима. По мнению Колчина, в данном случае фактически эти кадровые изменения несут за собой только PR-функции.

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